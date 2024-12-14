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Главе СК доложат о ходе расследования дела с непригодной землей для строительства под Ростовом

В Ростовской области многодетные матери пожаловались на непригодную для строительства землю.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске многодетные матери пожаловались на землю, которую им выделили для строительства домов. Оказалось, что она непригодна для строительства, так как является заболоченным участком без коммуникаций. Следственным комитетом по Ростовской области было возбуждено уголовное дело.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе расследования уголовного дела, — сообщили в ведомстве.

Ранее глава СК взял на контроль дело об отсутствии отопления в больнице в Батайске. По словам местных жителей, тепла в палатах нет почти неделю. Но сотрудники больницы уверяют, что отопление есть. Сейчас проводится процессуальная проверка.