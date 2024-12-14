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Вечером в субботу в центре Ростова образовалась пробка

В Ростове на Большой Садовой образовался затор из-за поломки автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в центре города к вечеру субботы, 14 декабря, образовался затор. Пробку на Большой Садовой показывают «Яндекс. Карты».

Затор тянется от пересечения с Кировским проспектом и доходит до Ворошиловского. Как сообщают очевидцы, причиной пробки стала поломка автобуса в районе пересечения Большой Садовой с проспектом Чехова.

Ранее сообщалось, что ростовский перевозчик закупил пять новых автобусов. На маршруты они должны выйти в канун Нового года. Новый общественный транспорт оборудован кондиционерами в салонах, пандусами для маломобильных групп, также автобусы работают на газомоторном топливе.