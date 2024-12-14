Вечером в субботу в центре Ростова образовалась пробка

В Ростове в центре города к вечеру субботы, 14 декабря, образовался затор. Пробку на Большой Садовой показывают «Яндекс. Карты».
Затор тянется от пересечения с Кировским проспектом и доходит до Ворошиловского. Как сообщают очевидцы, причиной пробки стала поломка автобуса в районе пересечения Большой Садовой с проспектом Чехова.
Ранее сообщалось, что ростовский перевозчик закупил пять новых автобусов. На маршруты они должны выйти в канун Нового года. Новый общественный транспорт оборудован кондиционерами в салонах, пандусами для маломобильных групп, также автобусы работают на газомоторном топливе.