Девушки 14 и 17 лет погибли в страшном ДТП на трассе Орша-Горки

ДТП с человеческими жертвами произошло 14 декабря около семи вечера на 140 км автодороги Р-15 Орша-Горки. По предварительной информации, 20-летний водитель Volkswagen на закруглении дороги вправо не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на дерево.