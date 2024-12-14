Девушки 14 и 17 лет погибли в страшном ДТП на трассе Орша-Горки

В субботу 14 декабря произошло смертельное ДТП на трассе Орша-Горки, погибли девушки 14 и 17 лет, еще трое доставлены в больницу, сообщили в МВД.
ДТП с человеческими жертвами произошло 14 декабря около семи вечера на 140 км автодороги Р-15 Орша-Горки. По предварительной информации, 20-летний водитель Volkswagen на закруглении дороги вправо не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на дерево.
«Две девушки 14 и 17 лет погибли. Водитель и еще две пассажирки, 38 и 16 лет, с травмами доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что пьяная жительница Солигорска пыталась скрыться от ГАИ, но вылетела с дороги.
Еще шесть машин столкнулись на Минской кольцевой дороге, образовав «паровоз».
Кроме того, четыре маленьких ребенка пострадали на пожаре в Бобруйске 13 декабря 2024 года.