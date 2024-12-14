17-летняя девушка без вести пропала в Башкирии

В Башкирии пропала 17-летняя Милана Салахова. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она ушла из дома в деревне Иршат в Альшеевском районе и до сих пор не вернулась. У пропавшей рост 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Она была одета в черную короткую зимнюю куртку с капюшоном, черные джинсы клеш, черные осенние ботинки и пуховую шапка молочного цвета.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.