17-летняя девушка без вести пропала в Башкирии

Как сообщают активисты, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она ушла из дома в деревне Иршат в Альшеевском районе и до сих пор не вернулась. У пропавшей рост 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Она была одета в черную короткую зимнюю куртку с капюшоном, черные джинсы клеш, черные осенние ботинки и пуховую шапка молочного цвета.