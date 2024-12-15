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Что можно и нельзя делать в день Аввакума 15 декабря, когда узнают о похолодании

Собрали приметы и запреты на 15 декабря на Аввакумов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 15 декабря вспоминает святого Аввакума. В народе принято отмечать Аввакумов день. Согласно приметам, в указанный день узнавали о резком похолодании.

Что нельзя делать 15 декабря.

Не следует оставлять открытой дверью. Предки верили, что таким образом счастье может уйти из дома. Под запретом также ссоры с родными и близкими. Не стоит 15 декабря отказывать в милостыне нуждающимся.

Что можно делать 15 декабря.

По традиции, в данный день молились святому, прося у него избавления от бессонницы. Кроме того, было принято ходить в храм и просили помощи для детей в учебе.

Согласно приметам, Луна в тумане указывает на метель. В том случае, если в мороз поет петух, то ждали потепления. Дождь 15 декабря предвещает непогоду до февраля.

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