В США пока не нашли доказательств угрозы неопознанных дронов вблизи городов

Американские власти пока не нашли доказательств того, что замеченные рядом с несколькими городами неопознанные дроны представляют угрозу для общественной безопасности. Об этом во время брифинга заявил представитель министерства внутренней безопасности.
«Мы выделяем значительные ресурсы для поддержки штата Нью-Джерси и наших федеральных и местных правоохранительных партнеров, которые активно расследуют сообщения о замеченных объектах», — сказал он.
По его словам, сотрудники МВБ, ФБР и других ведомств совместно с сотрудниками правоохранительных органов Нью-Джерси продолжают расследование, чтобы выяснить, были ли замеченные объекты действительно дронами или имели иную природу.
Он также отметил, что сейчас нет доказательств, которые бы указывали на угрозу общественной безопасности.
Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что «загадочные» беспилотники, которые были замечены над американской территорией, нужно ликвидировать.
До этого член комитета по разведке палаты представителей США Джош Готтхаймер говорил, что ФБР и МВБ скрывают информацию о неопознанных дронах, которые в последние недели были замечены в небе над Нью-Джерси и пригородами Нью-Йорка.