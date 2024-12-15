Полковника никто не снимет: как смотреть сериал «Сто лет одиночества»

И всё же это именно «Сто лет одиночества», а не комикс по мотивам. Не трудитесь изучать фильмографию актеров, это большей частью незасвеченные имена, но посмотрите, как органичны они в своих ролях. Может, мы и представляли Макондо иначе, но создателям сериала определенно удалось создать этот город, мы можем погулять по нему, пожить там вместе с героями, попытаться оттереть со стен кровь, которой в каждом эпизоде льется всё больше. Последние из восьми эпизодов — сплошная гражданская война со всеми вытекающими: междоусобицей, братоубийством, безутешными матерями и их детьми, гибнущими с гордо поднятой головой.