Драконовские полимеры: хрупкое перемирие между чудовищами и людьми в новом романе Алексея Сальникова

Но остальные драконы, да и люди, совсем не безнадежны. В «Когнате» Сальников, еще с «Отдела» зарекомендовавший себя как мастер постепенного и парадоксального очеловечивания самых жутких монстров, выступает как подлинный гуманист и миротворец, чью заветную мысль формулирует человеческий персонаж, больше всего пострадавший от драконов: «Ему хотелось одного: чтобы, когда всё закончится, и среди людей, и среди драконов исчезли те, кто считал себя лучше остальных лишь по праву рождения, только по принадлежности к человеческому или драконьему роду». Однако утопичность этой мечты печально констатирует сотрудничающий с людьми положительный дракон с социологическим образованием: «Социолог внутри меня говорит, что, к сожалению, нас, кто продолжает межвидовое общение, — ничтожная доля процента, и, если очередной конфликт случится, мы не будем играть никакой роли. Наши голоса просто-напросто утонут, смытые тем, что́ будут говорить по радио и печатать на плакатах и в газетах. И я не могу ручаться, что опять не стану воевать, вот в чем дело…».