Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орловской области потушили возгорание на объекте топливной инфраструктуры

Пожар возник в результате атаки украинского БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь в Орловской области, произошедший в результате атаки украинских войск, ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Андрей Клычков.

«Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа», — сказано в сообщении.

Также губернатор попросил руководство оперативных служб подготовить списки отличившихся сотрудников для награждения.

Ранее Клычков сообщал о массированной атаке украинских беспилотников на область в 03:16 мск 14 декабря. По его словам, ВСУ запустили 11 дронов, в результате атаки произошло возгорание топлива на инфраструктурном объекте. Кроме того, осколками БПЛА были повреждены несколько частных домов.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны пресекли попытки атак 37 беспилотников ВСУ.