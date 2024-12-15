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Что произошло в Хабаровском крае к утру 15 декабря

Перинатальный центр в Хабаровске выплатит 350 тысяч рублей за родовую травму младенца.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Хабаровска рассмотрел иск супругов. Они требуют компенсацию за моральный вред из-за травм новорожденного. Суд частично удовлетворил требование и присудил 350 тысяч рублей.

Следственный комитет начал проверку информации о нападении бездомных собак на девочку в поселке Ванинского района. Выясняются действия местных властей по отлову животных. По данным на момент проверки, ребенок не обратился за медицинской помощью.

В ДТП на пересечении улиц Морозова и Бийской в Хабаровске столкнулись три автомобиля. Четыре человека получили травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.