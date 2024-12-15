Скончался румынский актер Мирча Дьякону

Кроме актерской деятельности, Дьякону активно участвовал в политике. В 2012 году он занимал пост министра культуры, с 2008 по 2012 годы был сенатором от Национал-либеральной партии, а в период с 2014 по 2019 годы представлял Румынию в Европарламенте. В 2019 году он выдвигался кандидатом на пост президента страны как независимый политик.