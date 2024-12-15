Скончался румынский актер Мирча Дьякону

В Румынии на 74-м году жизни скончался актер Мирча Дьякону, причиной смерти стало онкологическое заболевание, информирует агентство Agerpres.
За свою карьеру Дьякону участвовал в создании множества фильмов и театральных постановок, среди которых «Актер и дикари», «По ком звонят колокола, Митика?» «Асфальтовое танго» и «Филантропия». Он также является автором нескольких книг, преподавал в бухарестской Академии театра и кино и руководил театром имени Константина Ноттара.
В некрологе, опубликованном этим театром, подчеркивается его значимость как одного из выдающихся актеров румынской сцены и кино, чья карьера оставила яркий след в культуре страны.
Кроме актерской деятельности, Дьякону активно участвовал в политике. В 2012 году он занимал пост министра культуры, с 2008 по 2012 годы был сенатором от Национал-либеральной партии, а в период с 2014 по 2019 годы представлял Румынию в Европарламенте. В 2019 году он выдвигался кандидатом на пост президента страны как независимый политик.
Ранее в возрасте 70 лет в Берлине после продолжительной болезни скончался немецкий режиссер, сценарист, оператор, актер и монтажер Вольфганг Беккер.