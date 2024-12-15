Ставка на парные билеты на «Щелкунчик» в Большой театр выросла в пять раз

Ставка за парные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре на показ 31 декабря в 19:30 превысила первоначальную стоимость в пять раз и составила 500 тыс. рублей (при начальной стоимости в 100 тыс. рублей). Об этом 14 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.