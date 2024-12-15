Труппа Хабаровского музыкального театра готовится к гастролям на Сахалине

«Хабаровский краевой академический музыкальный театр не приезжал на Сахалин с гастролями около десяти лет. Участие в межрегиональной программе “Большие гастроли” дает нам возможность вновь встретиться с сахалинскими зрителями и показать новые постановки. Мы благодарны Министерству культуры России и “Росконцерту” за поддержку и организацию этой поездки. С нетерпением ждем встречи с публикой в Сахалинской филармонии», — рассказала директор Хабаровского музыкального театра Евгения Ремус.