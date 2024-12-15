Труппа Хабаровского музыкального театра готовится к гастролям на Сахалине

17 и 18 декабря Хабаровский краевой академический музыкальный театр представит «Большие гастроли» в Южно-Сахалинске. На сцене Сахалинской филармонии зрители увидят две премьеры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В программу вошли одноактный балет «Метель» на музыку Георгия Свиридова и музыкальная поэма «Мцыри». Постановщиком «Мцыри» выступил режиссер Федор Шалагин, выпускник ГИТИСа, который присоединился к труппе ХМТ в начале 99-го театрального сезона.
Гастрольная группа Хабаровского краевого академического музыкального театра отправится в Южно-Сахалинск в полном составе. В нее входят артисты-вокалисты, хор, балетная труппа, технические специалисты, руководство и художественно-постановочная команда. Всего на гастроли отправятся 86 человек.
«Хабаровский краевой академический музыкальный театр не приезжал на Сахалин с гастролями около десяти лет. Участие в межрегиональной программе “Большие гастроли” дает нам возможность вновь встретиться с сахалинскими зрителями и показать новые постановки. Мы благодарны Министерству культуры России и “Росконцерту” за поддержку и организацию этой поездки. С нетерпением ждем встречи с публикой в Сахалинской филармонии», — рассказала директор Хабаровского музыкального театра Евгения Ремус.
Гастроли позволят жителям отдаленных регионов увидеть постановки федеральных театров и концерты любимого коллектива.