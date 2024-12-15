Тигр Борис преодолел 200 километров, чтобы найти тигрицу, с которой он рос

Тигр Борис проделал путь в 200 километров, чтобы найти тигрицу Светлую, с которой провел детство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
События произошли 10 лет назад, но информация о них стала известна только недавно. По данным источника, в детстве два тигренка, не связанные родственными узами, попали в реабилитационный центр, где за ними ухаживали специалисты.
В 2014 году тигров выпустили в дикую природу на Дальнем Востоке, однако их разделили, чтобы расширить ареал обитания редких животных. Расстояние между ними составило около 150 километров, и ученые продолжили наблюдение за каждым из них. Спустя год стало заметно, что Борис начал посещать места, где находилась Светлая.
Вскоре тигр решился на длительное путешествие и, преодолев почти 200 километров, нашел свою спутницу. Через полгода у пары появилось потомство.
Ранее сообщалось, как бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в РФ, посетила нацпарк «Бикин» в Приморье и по дороге туда встретила краснокнижного хищника.