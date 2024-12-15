Тигр Борис преодолел 200 километров, чтобы найти тигрицу, с которой он рос

В 2014 году тигров выпустили в дикую природу на Дальнем Востоке, однако их разделили, чтобы расширить ареал обитания редких животных. Расстояние между ними составило около 150 километров, и ученые продолжили наблюдение за каждым из них. Спустя год стало заметно, что Борис начал посещать места, где находилась Светлая.