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Чучело Макрона сожгли на антифранцузской акции в Мали

На митинге напомнили о преступлениях Франции против Мали.

Источник: Аргументы и факты

В Мали на антифранцузской акции сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает AFRINZ.

Организаторами акции стали журналист Умар Диабате и предприниматель Мамду Кейта. Они выступили на митинге, напомнив, какие преступления Париж совершил в отношении малийцев. Уточняется, что речь шла об экономическом ущербе, который страна несла в период с 1960 по 2020 годы. В завершении акции сожгли чучело, которое символизировало Макрона.

Издание отмечает, что ранее в Мали создали петицию к французским властям и международным организациям, потребовав выплатить репарации. Документ уже подписали свыше 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси у здания парламента участники митинга сожгли гроб с чучелом основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.

До этого стало известно, что в столице Мали Бамако прошел митинг и импровизированный суд над Зеленским. Чучело с его фотографией повесили, а затем сожгли.