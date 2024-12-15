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Билет на «Щелкунчика» по Пушкинской карте будет стоить пять тысяч рублей

Билет можно купить только для себя.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость билета на «Щелкунчик» по Пушкинской карте составит пять тысяч рублей, информирует Telegram-канал Большого театра России.

Данные билеты поступят в продажу 15 декабря в 10:00 мск.

«Билеты по программе “Пушкинская карта” на представления балета “Щелкунчик”, которые пройдут с 17 по 31 декабря, поступят в продажу на официальном сайте Большого театра в воскресенье, 15 декабря, в 10:00 по московскому времени. Стоимость одного билета по программе — пять тысяч рублей», — говорится в публикации.

В сообщении подчёркивается, что билет можно купить только для себя. Приобретение билета «для другого лица» запрещено.

В Большом театре добавили, что электронные билеты реализуются на официальном сайте театра.

Напомним, ночью в четверг завершились торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик». Максимальная ставка на аукционе за комплект из четырёх билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре составила 1,2 миллиона рублей.