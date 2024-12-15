Билет на «Щелкунчика» по Пушкинской карте будет стоить пять тысяч рублей

Стоимость билета на «Щелкунчик» по Пушкинской карте составит пять тысяч рублей, информирует Telegram-канал Большого театра России.
Данные билеты поступят в продажу 15 декабря в 10:00 мск.
«Билеты по программе “Пушкинская карта” на представления балета “Щелкунчик”, которые пройдут с 17 по 31 декабря, поступят в продажу на официальном сайте Большого театра в воскресенье, 15 декабря, в 10:00 по московскому времени. Стоимость одного билета по программе — пять тысяч рублей», — говорится в публикации.
В сообщении подчёркивается, что билет можно купить только для себя. Приобретение билета «для другого лица» запрещено.
В Большом театре добавили, что электронные билеты реализуются на официальном сайте театра.
Напомним, ночью в четверг завершились торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик». Максимальная ставка на аукционе за комплект из четырёх билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре составила 1,2 миллиона рублей.