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Пассажирские перевозки проверят в Хабаровске

Мероприятие пройдет с 16 по 20 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на повышение безопасности пассажирских перевозок и борьбу с незаконной деятельностью в этой сфере. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мероприятие продлится с 16 по 20 декабря. Основная цель — снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских транспортных средств.

«В рамках мероприятия сотрудники правоохранительных органов будут проверять автобусы и выявлять нарушения. Также особое внимание уделят незаконным перевозчикам», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Ожидается, что такие меры помогут повысить безопасность пассажиров и улучшить качество услуг в сфере транспортировки.