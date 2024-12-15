Пассажирские перевозки проверят в Хабаровске

В Хабаровске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на повышение безопасности пассажирских перевозок и борьбу с незаконной деятельностью в этой сфере. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие продлится с 16 по 20 декабря. Основная цель — снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских транспортных средств.
«В рамках мероприятия сотрудники правоохранительных органов будут проверять автобусы и выявлять нарушения. Также особое внимание уделят незаконным перевозчикам», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Ожидается, что такие меры помогут повысить безопасность пассажиров и улучшить качество услуг в сфере транспортировки.