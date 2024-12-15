Пассажирские перевозки проверят в Хабаровске

В Хабаровске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на повышение безопасности пассажирских перевозок и борьбу с незаконной деятельностью в этой сфере. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.