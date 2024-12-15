Миллиардер в США Тиль посоветовал «никогда не делать ставки» против Маска

Американская Кремниевая долина в 2000-е годы недооценивала предпринимателя Илона Маска, считая его компании Tesla и SpaceX «суперсумасшедшими». Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на его бизнес-партнера, американского миллиардера Питера Тиля.
Он отметил, что успех этих компаний говорит о том, что Маск знает о риске то, о чем не догадываются все остальные. По его словам, со стороны действия бизнесмена казались «сумасшедшими и рискованными», но почему-то сработали.
Тиль также подчеркнул, что «никогда не стоит делать ставки против» Маска.
Ранее стало известно, что Маск стал первым человеком, чье состояние на данный момент превышает 400 млрд долларов. Отмечалось, что из-за продажи акций SpaceX, предприниматель обоготился на 50 млрд, в результате чего его состояние достигло 439,2 млрд долларов.
До этого Маск объявил о переносе штаб-квартиры компании SpaceX в новый город Старбейс.