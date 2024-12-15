В Приморье придёт один из самых опасных штаммов гриппа

Вирус гриппа этой осенью и зимой до Приморья пока не добрался. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным санитарного ведомства, вирусы этой болезни в крае в нынешнем сезоне в анализах пациентов не выявлялись ни разу.