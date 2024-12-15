В Приморье придёт один из самых опасных штаммов гриппа

Вирус гриппа этой осенью и зимой до Приморья пока не добрался. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным санитарного ведомства, вирусы этой болезни в крае в нынешнем сезоне в анализах пациентов не выявлялись ни разу.
Вместе с тем здесь говорят, что подъём заболеваемости ожидают уже в самое ближайшее время. Предполагается, что грипп придёт в Приморье в первые дни нового года.
По данным Роспотребнадзора, в нынешнем эпидемическом сезоне доминирующим будет штамм H1N1, известный как свиной грипп. Он считается одним из самых опасных для здоровья. Кроме того, в регионе ждут птичий грипп — его штамм H5N1 уже выявляют в российских регионах.
Медики утверждают, что делать прививку от гриппа прямо сейчас бесполезно. Организм попросту не успеет выработать защитные антитела до прихода болезни, они рекомендуют практиковать вакцинопрофилактику своевременно.
Главной защитой от гриппа и ОРВИ сейчас они называют соблюдение мер предосторожности. Они советуют тщательно мыть руки и избегать мест массового скопления людей. Кроме того, эффективным способом предотвратить болезнь остаётся использование защитных масок.