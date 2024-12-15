Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодний городок обустраивают в парке имени Гагарина

Скульпторы уже завезли сюда лед и приступили к созданию фигур. В этом году на территории парка также появятся фотозоны, лабиринт и горки для детей.

Сейчас рабочие устанавливают на территории новогоднюю ёлку. Украшать её будут самодельными игрушками, выполненными детьми из Индустриального района.

Планируется, что городок откроется для посетителей уже 23 декабря.