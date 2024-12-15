Новогодний городок обустраивают в парке имени Гагарина

Сейчас рабочие устанавливают на территории новогоднюю ёлку. Украшать её будут самодельными игрушками, выполненными детьми из Индустриального района.
Планируется, что городок откроется для посетителей уже 23 декабря.
Скульпторы уже завезли сюда лед и приступили к созданию фигур. В этом году на территории парка также появятся фотозоны, лабиринт и горки для детей.
Сейчас рабочие устанавливают на территории новогоднюю ёлку. Украшать её будут самодельными игрушками, выполненными детьми из Индустриального района.
Планируется, что городок откроется для посетителей уже 23 декабря.