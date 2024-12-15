Ученые раскрыли генетическую тайну окраса рыжих и черепаховых кошек

Исследование, пролившее свет на эту генетическую особенность, велось около 60 лет. Специалисты стремились выяснить, почему рыжие кошки чаще всего оказываются самцами. Два независимых исследования показали, что ген Arhgap36 и аномалии в близлежащей последовательности ДНК играют ключевую роль в формировании окраса и определении пола у кошек.