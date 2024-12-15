Ученые раскрыли генетическую тайну окраса рыжих и черепаховых кошек

Рыжие кошки преимущественно являются самцами, а черепаховые и калико — самками.
Это объясняется мутацией в последовательности ДНК, предшествующей гену Arhgap36, который расположен на Х-хромосоме, сообщает портал 20min.ch.
Ученые считают, что это открытие открывает новые перспективы для изучения молекулярных механизмов, влияющих на окрас шерсти у кошек. Однако у людей рыжий цвет волос обусловлен совершенно иными причинами.
Исследование, пролившее свет на эту генетическую особенность, велось около 60 лет. Специалисты стремились выяснить, почему рыжие кошки чаще всего оказываются самцами. Два независимых исследования показали, что ген Arhgap36 и аномалии в близлежащей последовательности ДНК играют ключевую роль в формировании окраса и определении пола у кошек.
В отличие от кошек, у людей рыжий цвет волос связан с мутацией в белке MC1R. Этот белок регулирует, какой пигмент — темный или светлый — производят меланоциты, клетки кожи. При мутации белок становится менее активным, что приводит к преобладанию красноватого пигмента.
Ранее исследование ученых из университета Мичигана раскрыло, сколько времени жизни можно потерять, регулярно употребляя популярные пищевые продукты, такие как газированные напитки и хот-доги.