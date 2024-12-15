Во Владивостоке в 2024 году поженилось больше четырех тысяч пар

ЗАГС Владивостока подвел итоги 2024 года, который был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Итак, за 11 месяцев поженилось 4590 влюбленных пар. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на мэрию.
Свадеб могло быть больше на 966, но некоторые пары так и не явились на регистрацию, хотя и подали заявления. 63% подали документы на портале «Госуслуги». Также специалисты управления привели в статистике средний возраст брачующихся: для невест это 32 года, а для женихов 34 года.
Кстати, также за 11 месяцев во Владивостоке было зарегистрировано 5353 рождений. 79 из них — рождение двоен. По данным информационно-аналитического портала ЕГР ЗАГС, средний возраст новоиспеченных родителей — 29 лет.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о самых популярных именах для новорожденных. Самыми популярными именами для мальчиков стали Александр, Артем, Михаил, а для девочек — София, Анна, Мария.