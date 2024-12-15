Во Владивостоке в 2024 году поженилось больше четырех тысяч пар

Свадеб могло быть больше на 966, но некоторые пары так и не явились на регистрацию, хотя и подали заявления. 63% подали документы на портале «Госуслуги». Также специалисты управления привели в статистике средний возраст брачующихся: для невест это 32 года, а для женихов 34 года.