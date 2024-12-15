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В лицо актера Джейми Фокса бросили стакан в день его рождения

В пятницу, 13 декабря, актеру исполнилось 57 лет.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный кинул стакан в лицо американскому актеру Джейми Фоксу, известному по главным ролям в фильмах «Джанго освобожденный» и «Рэй», когда тот праздновал свой день рождения в одном из ресторанов города Беверли-Хиллз. Об этом сообщает NBC News.

Его представитель заявил, что стакан в Фокса якобы бросили с соседнего столика. В результате инцидента актеру прошлось накладывать швы.

В пятницу, 13 декабря, Фоксу исполнилось 57 лет.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что Зеленский сейчас будто стоит ногами на двух разъезжающихся грузовиках, как американский актер Жан-Клод ван Дамм из знаменитой рекламы.

До этого стало известно, что российского актера Юру Борисова номинировали на американскую премию «Золотой глобус».