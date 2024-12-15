В лицо актера Джейми Фокса бросили стакан в день его рождения

Неизвестный кинул стакан в лицо американскому актеру Джейми Фоксу, известному по главным ролям в фильмах «Джанго освобожденный» и «Рэй», когда тот праздновал свой день рождения в одном из ресторанов города Беверли-Хиллз. Об этом сообщает NBC News.