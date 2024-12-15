В Приморье презентовали новые пятитысячные

Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с купюрами номиналом 2000 и 200 рублей и обновлённой 100-рублёвой банкнотой. При этом цветовое решение сохранено. Основной цвет новой купюры — красный, как и у пятитысячной банкноты образца 1997 года, посвящённой Хабаровску. Цвет сохранен не просто так. Люди уже привыкли к ассоциациям с купюрами и их цветами. Например, 5000 — красная, 1000 — голубая, 100 — жёлтая. С 1997 года выпуска дизайн не менялся 26 лет, а в 2010 году купюру перевыпустили со старым дизайном, но с новыми защитными признаками подлинности.