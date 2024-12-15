В Приморье презентовали новые пятитысячные

Специалисты Банка России утверждают, что обменивать старые купюры на новые не требуется — они продолжат хождение в обороте.
Заменят постепенно.
Купюры с новым дизайном ввели в оборот ещё в прошлом году. Постепенно они появляются и в Приморье.
Обновлённые банкноты представили во Владивостоке специалисты Главного управления Банка России. Их главная задача — донести информацию о новых купюрах до населения, чтобы свести до минимума число недопониманий. В Приморье уже были случаи, когда пятитысячные нового образца не принимали в торговле просто потому, что продавцы даже не знали об их существовании.
По словам начальника Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олега Карепова, в обороте остаются и старые купюры. Но постепенно новых банкнот будет появляться всё больше.
«Все они одинаково платёжеспособны, то есть являются законным средством платежа, и их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами. Специально обменивать пятитысячные купюры, которые есть у вас на руках, на модернизированные не нужно», — говорит он.
С новых банкнот исчез привычный Хабаровск. Его заменили изображения Уральского федерального округа. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде. Новые купюры сложнее подделать, они лучше защищены.
Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с купюрами номиналом 2000 и 200 рублей и обновлённой 100-рублёвой банкнотой. При этом цветовое решение сохранено. Основной цвет новой купюры — красный, как и у пятитысячной банкноты образца 1997 года, посвящённой Хабаровску. Цвет сохранен не просто так. Люди уже привыкли к ассоциациям с купюрами и их цветами. Например, 5000 — красная, 1000 — голубая, 100 — жёлтая. С 1997 года выпуска дизайн не менялся 26 лет, а в 2010 году купюру перевыпустили со старым дизайном, но с новыми защитными признаками подлинности.
Защита — лучше.
Старые пятитысячные подделывали чаще всего. На Дальнем Востоке именно они составляли три четверти всех выявляемых фальшивок.
Однако новейшая банкнота отличается огромным перечнем защитных признаков. По мнению экспертов, подделать большинство из них невозможно. Банк России рекомендует проверять не менее трёх любых признаков, так получится более точно убедиться в подлинности купюры.
Если купюру положить под ультрафиолет, тогда на купюре будут светиться окошки в Доме Севастьянова. Это как раз один из защитных признаков подлинности. Эти признаки делятся на несколько видов определения: на ощупь, на просвет, при увеличении, при наклоне, под воздействием ультрафиолета, в ИК-диапазоне.
Самостоятельно можно проверить несколько из них: скрытые цветопеременные цифры, которые меняют цвет при наклоне купюры, оптически-переменный элемент со скрытым изображением, микротекст в разных частях купюры, защитная нить, КИПП-эффект, благодаря которому под разным наклоном меняется цвет картинки с буквой Р, а также водяной знак. Также банкнота имеет повышенный рельеф для слабовидящих людей. Это является преимуществом новой купюры, так как теперь люди с ограничениями по зрению могут распознать не только номинал купюры, но и её подлинность.
«В настоящее время нет обязательных к обмену банкнот. Однако, если у вас есть сильно изношенная купюра, например, обожжённая, разорванная, потёртая или состоящая из нескольких частей, вы можете обратиться в банк для её замены. Если кассир не обнаружит признаков неплатёжеспособности, то банк сразу произведёт обмен. В случае же подозрений в подлинности банкноты её примут на экспертизу. Банк передаст её нам, и мы проведём все необходимые исследования», — подчеркнул начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.
Новые пятитысячные банкноты в скором времени появятся в Приморье в большом количестве. Сперва они появились в центральной части России. На Дальний Восток их начали доставлять только сейчас из-за сложностей логистики.