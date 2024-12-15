ВВС: самый большой в мире айсберг А23а движется в Атлантический океан

Крупнейший в мире айсберг, получивший название А23а, продолжил движение на север, информирует ВВС.
В Британской антарктической службе заявили, что айсберг скоро окажется в Атлантическом океане.
«Поскольку воды там более тёплые, ему грозит распад на более мелкие осколки, и в итоге он полностью растает», — считают учёные.
Напомним, айсберг А23а откололся от Антарктиды в 1986 году. Он движение на север, но вскоре застрял.
В 2000 году А23а продолжил движение, однако угодил в воронку и вращался на месте.
Осенью 2023 года стало известно, что айсберг сорвался с мели и оказался за пределами вод Антарктики.
Площадь А23а составляет около четырёх тысяч квадратных километров, это в три раза больше Нью-Йорка. Толщина айсберга — 400 метров.