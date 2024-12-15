Уровень цен на услуги Деда Мороза и Снегурочку во Владивостоке обескураживает

Одно объявление поразило корр. ИА PrimaMedia. Вызов Деда Мороза и Снегурочки с 15 по 30 декабря обойдется в 6,5 тысяч рублей, тогда как цена 31 декабря колеблется от 7 до 17 тысяч рублей в зависимости от времени. Однако такое поздравление рассчитано на группу детей не более пяти человек, и доплата потребуется, если ваши маленькие гости превысят это количество. Что же входит в эту сумму? Это премиум-костюмы волшебников, музыкальное сопровождение, игры и танцы, вручение подарка от родителей, хоровод и возможность сфотографироваться на память. И все это — всего за 15−20 минут.