Уровень цен на услуги Деда Мороза и Снегурочку во Владивостоке обескураживает

Всё ближе Новый год. Этот праздник погружает в сказку даже самых серьезных взрослых, наполняя сердца радостью. Атмосфера волшебства особенно важна для детей, и любому родителю хочется поддержать в них веру в новогоднее чудо. В этом им могут помочь аниматоры, которые с радостью и, конечно, со своей корыстью поздравят ребятишек в образах Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки. О ценах на новогоднее поздравление от главных героев волшебного праздника — в материале ИА PrimaMedia.
«За последний год (с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г.) спрос на новогодние шоу вырос в Приморском крае на 100%. Предложение от аниматоров за год увеличилось на 33%. Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки составляет в среднем 5000 ₽/час. Пакет услуг обычно включает поздравление, музыкальное сопровождение с танцами, играми и хороводом, загадывание желания, время для фотографий и вручение подарка», — рассказали в пресс-службе онлайн-платформы «Авито» (18+).
Поздравление можно заказать не только в самую новогоднюю ночь, но и в течение двух недель до нее. Кроме того, некоторые агентства предлагают возможность встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой на протяжении всех зимних праздников. Цены на такие услуги варьируются от 1,8 до 17 тысяч рублей в зависимости от времени и даты заказа, а также от дополнительных услуг. Например, 31 декабря поздравление обойдется дороже всего, стоимость практически растет с каждым часом.
Минимальная цена, найденная корр. ИА PrimaMedia, составляет 1,8 тысяч рублей. Однако за эту сумму ребенка поздравят только в период с 15 по 20 декабря, а само поздравление будет длиться всего 15 минут. Если же вы хотите получить целых 30 минут волшебства, то придется заплатить уже 2,8 тысяч рублей. Чем ближе праздник, тем дороже: 30 декабря поздравление обойдется в 3 и 4,5 тысячи рублей соответственно.
Не стоит забывать и о более дорогих вариантах. Так, выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом с поздравлением, играми и вручением подарка от родителей может обойтись вам от 8 до 9,5 тысячи рублей в зависимости от длительности программы. Эта зона цен актуальна с 17 по 30 декабря, однако накануне Нового года, 31 декабря, цены буквально взлетают: стоимость может колебаться от 7,5 до 13 тысяч рублей.
Во Владивостоке можно также найти аниматоров, готовых провести 15 минут волшебного времени с вашим ребенком за сумму от 8 до 10 тысяч рублей. А если хотите организовать экспресс-поздравление длительностью всего 5−7 минут, то вам потребуется потратить около 6,5 тысячи рублей. Программа включает в себя музыку, игры, стихи и хороводы, а также загадывание желаний и фотосессию. И, конечно же, подарок от Дедушки Мороза и Снегурочки тоже входит в стоимость.
Пользуются популярностью и поздравления от ростовых кукол, которые могут сопровождать Деда Мороза и Снегурочку. Например, дополнением к новогоднему шоу готов стать белый мишка. Стоимость такого поздравления составляет от 7 до 10 тысяч рублей и включает в себя игровую и музыкальную программу с участием нескольких актеров, а также подарки от организаторов, танцевальные конкурсы, фотографии и видеоролики.
Одно объявление поразило корр. ИА PrimaMedia. Вызов Деда Мороза и Снегурочки с 15 по 30 декабря обойдется в 6,5 тысяч рублей, тогда как цена 31 декабря колеблется от 7 до 17 тысяч рублей в зависимости от времени. Однако такое поздравление рассчитано на группу детей не более пяти человек, и доплата потребуется, если ваши маленькие гости превысят это количество. Что же входит в эту сумму? Это премиум-костюмы волшебников, музыкальное сопровождение, игры и танцы, вручение подарка от родителей, хоровод и возможность сфотографироваться на память. И все это — всего за 15−20 минут.
Конечно, можно выбрать бюджетный вариант и порадовать своего ребенка новогодним интерактивным видеопоздравлением. На выбор есть пять вариантов. В каждом видео Дед Мороз обращается к ребенку по имени не менее трех раз, создавая волшебную атмосферу и делая поздравление поистине незабываемым. Кроме того, дополнить видео можно красивыми сказками на выбор, где к ребенку также обращаются лично. Чтобы сделать подарок еще более особенным, можно вставить в поздравление фото ребенка. А в подарок можно получить раскраски. Все это удовольствие обойдется в 450 рублей.
Есть и необычная услуга — новогодняя няня. За пять тысяч она заберет ребенка с ночевкой к себе домой.
«Могу взять вaшего малыша к сeбе нa новогодниe пpаздники. Bы спoкoйнo мoжeтe отдыхать, не беспoкоясь о рeбёнкe. Pежим мaлышa будет сoблюден, гоpячеe питaние, игры пo вoзpaсту. Фотo и видeo отчёт. Kоличество меcт oграниченo», — сказано в объявлении.
Няня берет деток к себе на выходные и ночевки, а родители в это время могут отдохнуть и провести праздник так, как хочется им.