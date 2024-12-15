«РВ»: бойцы РФ разгромили натовские БПМ штурмового батальона «Скала»

«Враг выкатил первую БМП, которая была оперативно подбита. Пытаясь эвакуировать повреждённую технику и прикрыть личный состав противник выкатил вторую Bradley, но её постигла та же участь. Экипажам БМП и десанту уйти не дали», — говорится в публикации.