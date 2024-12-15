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«РВ»: бойцы РФ разгромили натовские БПМ штурмового батальона «Скала»

Противник понёс ощутимые потери.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы нанесли удар по бронемашинам производства стран НАТО, которые использовал украинский батальон «Скала», сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, на покровском участке боевики попытались провести контратаку на позиции бригады, входящей в состав группировки войск «Центр», используя два БМП Bradley, а также взвод пехоты.

«Враг выкатил первую БМП, которая была оперативно подбита. Пытаясь эвакуировать повреждённую технику и прикрыть личный состав противник выкатил вторую Bradley, но её постигла та же участь. Экипажам БМП и десанту уйти не дали», — говорится в публикации.

Бойцы РФ ликвидировали противника.

«Слаженные действия артиллерии, мотострелкового и разведывательного батальонов при поддержке взвода БПЛА обеспечили полное уничтожение вражеской группы. Враг понёс ощутимые потери, а наши бойцы продолжают уверенно удерживать позиции!», — рассказали военкоры.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают уничтожать боевиков элитного батальона Вооружённых сил Украины «Скала» в зоне спецоперации на покровском направлении в Донецкой народной республике.