Российские бойцы нанесли удар по бронемашинам производства стран НАТО, которые использовал украинский батальон «Скала», сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, на покровском участке боевики попытались провести контратаку на позиции бригады, входящей в состав группировки войск «Центр», используя два БМП Bradley, а также взвод пехоты.
«Враг выкатил первую БМП, которая была оперативно подбита. Пытаясь эвакуировать повреждённую технику и прикрыть личный состав противник выкатил вторую Bradley, но её постигла та же участь. Экипажам БМП и десанту уйти не дали», — говорится в публикации.
Бойцы РФ ликвидировали противника.
«Слаженные действия артиллерии, мотострелкового и разведывательного батальонов при поддержке взвода БПЛА обеспечили полное уничтожение вражеской группы. Враг понёс ощутимые потери, а наши бойцы продолжают уверенно удерживать позиции!», — рассказали военкоры.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают уничтожать боевиков элитного батальона Вооружённых сил Украины «Скала» в зоне спецоперации на покровском направлении в Донецкой народной республике.