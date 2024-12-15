На омской тарссе остановили водителя и оштрафовали сразу на 17,5 тысяч

Сотрудники регионального ГИБДД напоминают, что на территории РФ действует система фото- и видеофиксации нарушений. Она позволяет вычислить лихача даже с иностранными номерами. При этом каждое нарушение фиксируется, и при первой же проверке на посту ГАИ будет выписано предписание. База данных пополняется в оперативном режиме.