На омской тарссе остановили водителя и оштрафовали сразу на 17,5 тысяч

Мужчина в общей сложности 25 раз нарушил ПДД на территории России. Сотрудники омской полиции задержали его на автодороге Челябинск-Новосибирск. В основном мужчина был замечен на нарушениях скоростного режима. Нарушителю выписали постановления на общую сумму 17 500 рублей.
Сотрудники регионального ГИБДД напоминают, что на территории РФ действует система фото- и видеофиксации нарушений. Она позволяет вычислить лихача даже с иностранными номерами. При этом каждое нарушение фиксируется, и при первой же проверке на посту ГАИ будет выписано предписание. База данных пополняется в оперативном режиме.