Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омской тарссе остановили водителя и оштрафовали сразу на 17,5 тысяч

Водитель «Тойоты» с казахстанскими номерами числился в базе данных как злостный нарушитель ПДД.
Источник: Комсомольская правда

Мужчина в общей сложности 25 раз нарушил ПДД на территории России. Сотрудники омской полиции задержали его на автодороге Челябинск-Новосибирск. В основном мужчина был замечен на нарушениях скоростного режима. Нарушителю выписали постановления на общую сумму 17 500 рублей.

Сотрудники регионального ГИБДД напоминают, что на территории РФ действует система фото- и видеофиксации нарушений. Она позволяет вычислить лихача даже с иностранными номерами. При этом каждое нарушение фиксируется, и при первой же проверке на посту ГАИ будет выписано предписание. База данных пополняется в оперативном режиме.