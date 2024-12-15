Мост восстановили в Амурском районе Хабаровского края

Реку пересекали на «КАМАЗах» сотрудники АО «Уральская энергетическая строительная компания». Соответствующих разрешений на это у водителей не было. Но и моста, по которому можно было бы безопасно пересечь водный объект, в том месте не было. А вот до железнодорожной станции большегрузы, как и местные жители, должны были добираться.