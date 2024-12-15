Мост восстановили в Амурском районе Хабаровского края

Также выявлены факты неоднократного проезда вброд через нерестовую реку на территории села Болонь.
Реку пересекали на «КАМАЗах» сотрудники АО «Уральская энергетическая строительная компания». Соответствующих разрешений на это у водителей не было. Но и моста, по которому можно было бы безопасно пересечь водный объект, в том месте не было. А вот до железнодорожной станции большегрузы, как и местные жители, должны были добираться.
При этом Алюр — нерестовая река. Такие действия могли повредить грунт, привести к гибели биоресурсов и загрязнению водоема техническими жидкостями.
Главе сельского поселения вынесли представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. После него был заключен контракт на ремонт переправы, сейчас мост открыт для жителей.
Юридическое лицо оштрафовали за нарушение пользования водным объектом на 200 тысяч рублей.