РЖД: КНР возобновил пассажирское движение в РФ после его отмены в 2020 году

В компании добавили, что поезд из Суйфэньхэ будет отправляться в 10 часов (время местное), прибытие в Гродеково — в 13:30 (время местное). В обратном направлении он отбывает в 17:43 (время местное), а приезжает — в 17:14 (время местное). В пути пассажиры проведут полтора часа.