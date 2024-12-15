В настоящее время только треть эсминцев, стоящих на вооружении ВМС Британии, находится в функциональном состоянии, пишет The Telegraph.
По данным издания, речь идёт о двух «ведущих» кораблях. Остальные эсминцы «простаивают на ремонтной верфи».
«В настоящее время в строю находятся только два ведущих эсминца военно-морского флота, тогда как две трети кораблей простаивают на ремонтной верфи», — говорится в публикации.
В материале также утверждается, что численность британского надводного флота достигла «исторического минимума». Газета напоминает, что в распоряжении ВМС Британии находятся шесть современных эсминцев, четыре из них находятся на верфи в Портсмуте.
Кроме того, функционируют только шесть фрегатов из восьми. Речь идёт об эсминцах типа 45 и фрегатах типа 23.
Британский парламентарий Майк Мартин заявил, что «число функционирующих эсминцев вызывает крайнюю озабоченность». Он выразил опасение, что британские военные «не смогут защитить Лондон, не говоря уж о Соединённом Королевстве».
Ранее замглавы Минобороны Британии Алистар Карнс заявил, что в случае конфликта с РФ британскую армию уничтожат за шесть-12 месяцев.