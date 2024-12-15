255 новых авиарейсов появится в Хабаровском крае в 2025 году

В Хабаровском крае добавят 255 новых рейсов в расписание полётов в 2025 году. Это позволит довести общее количество рейсов местных воздушных линий до 2061, что значительно повысит транспортную доступность в регионе. Решение принято на основе обратной связи от жителей, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.
Увеличение коснётся популярных направлений из Хабаровска. Например, до Николаевска-на-Амуре добавят 112 рейсов, до Чегдомына — 77, до Охотска — 20, а до Аяна — 12. Стоимость субсидированных билетов в 2025 году останется прежней.
«Жителям северных районов предоставляются льготы на перелёты с фиксированной стоимостью: 4,5 тысячи рублей для взрослых и 3 тысячи для детей от 2 до 12 лет. Также действует программа скидок до 50% для молодёжи, пенсионеров и людей с инвалидностью», — отметили в правительстве края.
Авиакомпании региона входят в состав единой Дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента России для обеспечения доступных перевозок и связности территорий.