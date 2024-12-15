255 новых авиарейсов появится в Хабаровском крае в 2025 году

«Жителям северных районов предоставляются льготы на перелёты с фиксированной стоимостью: 4,5 тысячи рублей для взрослых и 3 тысячи для детей от 2 до 12 лет. Также действует программа скидок до 50% для молодёжи, пенсионеров и людей с инвалидностью», — отметили в правительстве края.