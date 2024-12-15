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Мэр Омска Шелест прокомментировал появление светофора на мосту 60-летия ВЛКСМ

Светофор установили на въезде на мост со стороны ул. Заозерной.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, до сих пор идет усовершенствование системы контроля за потоками на мосту у Телецентра.

«Продолжаем отрабатывать варианты организации движения в районе моста им 60-летия ВЛКСМ. На въезде на мост со стороны ул. Заозерной заработал светофор, на месте находятся специалисты, которые проанализируют скорость потока и отрегулируют время горения сигналов светофора в соответствии с трафиком выходных и будних дней».

Сергей Шелест отметил, что работа по урегулированию проблемы с пробками на мосту решается в зависимости от текущей обстановки. Иного варианта, по словам градоначальника нет, если мост не ремонтировать, его придется совсем закрыть из-за плачевного состояния.

Ранее мы писали, что мост 60-летия ВЛКСМ находится в плачевном состоянии. Информацию подтвердили в компании-подрядчике.