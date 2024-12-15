Мэр Омска Шелест прокомментировал появление светофора на мосту 60-летия ВЛКСМ

«Продолжаем отрабатывать варианты организации движения в районе моста им 60-летия ВЛКСМ. На въезде на мост со стороны ул. Заозерной заработал светофор, на месте находятся специалисты, которые проанализируют скорость потока и отрегулируют время горения сигналов светофора в соответствии с трафиком выходных и будних дней».