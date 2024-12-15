РИА Новости: власти Курахова отказывали в гумпомощи русскоязычным жителям

«Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — цитирует её слова РИА Новости.