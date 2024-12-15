Мощный метеорный поток и самое большое Солнце ждут в первые дни 2025 года

Пик активности Квадрантид, одного из самых ярких метеорных потоков года, придется на ночь с 3 на 4 января и продолжится до рассвета. Над восточным горизонтом можно будет наблюдать до 120 метеоров в час. На следующий день, 4 января, Земля достигнет перигелия — точки, где она максимально сблизится с Солнцем. Это обеспечит наблюдение самого большого солнечного диска в 2025 году.