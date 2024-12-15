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Мощный метеорный поток и самое большое Солнце ждут в первые дни 2025 года

16 января состоится противостояние Марса.

Источник: Аргументы и факты

Начало 2025 года обещает быть насыщенным зрелищными астрономическими явлениями. Уже в первую неделю января ожидается пик метеорного потока Квадрантиды и возможность наблюдать самое крупное Солнце года.

Об этом сообщили в Московском планетарии.

Пик активности Квадрантид, одного из самых ярких метеорных потоков года, придется на ночь с 3 на 4 января и продолжится до рассвета. Над восточным горизонтом можно будет наблюдать до 120 метеоров в час. На следующий день, 4 января, Земля достигнет перигелия — точки, где она максимально сблизится с Солнцем. Это обеспечит наблюдение самого большого солнечного диска в 2025 году.

Кроме того, 16 января состоится противостояние Марса. Красная планета подойдет к Земле на минимальное расстояние и окажется на одной прямой с нашей планетой и Солнцем, что создаст идеальные условия для наблюдений.

Астрономы считают Квадрантиды одним из самых удобных для наблюдения метеорных потоков в 2025 году. Схожие благоприятные условия ожидаются для Орионид в октябре и Леонид в ноябре. Однако другие потоки, такие как Лириды в апреле, Персеиды в августе, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре, будут заметить сложнее.

Ранее стало известно, что пик активности метеорного потока Урсиды наступит 22 декабря.