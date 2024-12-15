336 раз выявлены вредители в поступивших в Красноярский край овощах и фруктах

Сотрудники красноярского краевого Россельхознадзора в рамках фитосанитарного контроля за 11 месяцев 2024 года выявили 336 случаев заражения карантинными вредителями ввозимой в регион плодоовощной продукции.
Среди них зерновка четырехпятнистая, калифорнийская, красная померанцевая и тутовая щитовки, повилики, южноамериканская томатная моль, червец Комстока, восточная и персиковая плодожорки, дынная муха, западный цветочный трипс и другие.
При благоприятных условиях и отсутствии в природе естественных врагов они могут создать серьезную угрозу не только сельскому хозяйству и экономике, но и экологии региона, — рассказала заместитель начальника отдела надзора по карантину растений управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Наталья Чалова.
Для людей все эти вредители совершенно не опасны. Но, как поясняют специалисты лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», все они очень агрессивно осваивают территорию: быстро размножаются и легко адаптируются. Кстати, некоторые из них, живущие на цветах, могут поселиться и на комнатных растениях.
Все зараженные овощи, фрукты и салатная зелень проходят фитосанитарную обработку и уже в таком безопасном для экологии виде поступают на прилавки.