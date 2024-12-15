336 раз выявлены вредители в поступивших в Красноярский край овощах и фруктах

Для людей все эти вредители совершенно не опасны. Но, как поясняют специалисты лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», все они очень агрессивно осваивают территорию: быстро размножаются и легко адаптируются. Кстати, некоторые из них, живущие на цветах, могут поселиться и на комнатных растениях.