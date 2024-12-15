Пушков: Рютте использует российскую «угрозу» для выбивания денег

«Болтовня о “свободе” нужна Рютте для того, чтобы привить европейцам “военное мышление” и побудить их дать согласие на то, чтобы их пенсии и социальные выплаты были перенаправлены на военные цели и на перевод ЕС на военные рельсы», — написал он в Telegram.