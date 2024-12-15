В Минздраве Красноярского края рассказали, чем опасно катание на тюбингах

В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали, чем опасно катание на тюбингах, которые в народе называют «плюшками» или «ватрушками».
С наступлением зимы это развлечение стало в последнее время очень популярным.
Поэтому врачи перед наступлением новогодних каникул предупреждают о рисках, с которыми могут столкнуться не только дети, но и взрослые.
Как считают медики, катание на «плюшках» более опасно, чем на обычных санках или снегокатах.
Тюбинги, кроме того, что они развивают скорость до 100 км/ч, абсолютно неуправляемы. Они могут во время движения начать крутиться вокруг своей оси, а тормозов у них нет.
«Плюшки» при спуске могут перевернуться, врезаться в препятствия. Вдобавок они подпрыгивают на неровностях и могут вылетать за пределы трассы. Все это может привести к серьёзным травмам.
«Ежегодно мы, травматологи, наши коллеги нейрохирурги, хирурги видим последствия этого популярного зимнего развлечения. Травмы бывают очень серьезные, требуют многочасовых операций, а порой и нескольких оперативных вмешательств, затем пациентам предстоит длительная реабилитация, как правило, несколько месяцев. Даже если удаётся поставить человека на ноги, последствия таких травм сохраняются на долгие годы и могут напоминать о себе всю жизнь», — рассказал заведующий отделением травматологии красноярской больницы скорой медицинской помощи Константин Тутынин.
Напомним, что 9 декабря в Красноярске две девушки угодили под машину во время катания на тюбе по автомобильной дороге. Одна из них погибла на месте происшествия, а другую доставили в больницу в тяжёлом состоянии.