В Минздраве Красноярского края рассказали, чем опасно катание на тюбингах

«Ежегодно мы, травматологи, наши коллеги нейрохирурги, хирурги видим последствия этого популярного зимнего развлечения. Травмы бывают очень серьезные, требуют многочасовых операций, а порой и нескольких оперативных вмешательств, затем пациентам предстоит длительная реабилитация, как правило, несколько месяцев. Даже если удаётся поставить человека на ноги, последствия таких травм сохраняются на долгие годы и могут напоминать о себе всю жизнь», — рассказал заведующий отделением травматологии красноярской больницы скорой медицинской помощи Константин Тутынин.