Омские офтальмологи провели инновационную операцию на воспаленном слезном мешке

В Клинической офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева впервые провели эндоназальную эндоскопическую шейверную дакриоцисториностомию. Операция помогает восстановить проходимость слезных путей.
Дакриоцистит — это воспаление слезного мешка, которое может возникать из-за анатомических особенностей или хронических заболеваний носа. Это состояние может привести к нарушению оттока слезной жидкости и, при отсутствии лечения, к серьезным последствиям.
Фото: Минздрав Омской области.
Эндоскопическая дакриоцисториностомия — это минимально инвазивная операция, которая проводится через нос, без каких-либо разрезов на лице. Она выполняется прицельно в зоне закупорки слезного канала под эндоскопическим контролем. Это обеспечивает максимальную безопасность и высокую эффективность.
По статистике, абсолютный успех вмешательства составляет порядка 94% через 5 лет после операции.
Омская больница им. В. П. Выходцева стала единственным медицинским учреждением в регионе, где проводят подобные операции. Ближайшие места, где выполняются такие вмешательства, находятся в Екатеринбурге.