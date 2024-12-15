Омские офтальмологи провели инновационную операцию на воспаленном слезном мешке

Эндоскопическая дакриоцисториностомия — это минимально инвазивная операция, которая проводится через нос, без каких-либо разрезов на лице. Она выполняется прицельно в зоне закупорки слезного канала под эндоскопическим контролем. Это обеспечивает максимальную безопасность и высокую эффективность.