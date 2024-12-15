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Омские офтальмологи провели инновационную операцию на воспаленном слезном мешке

Инновационная операция назначается для восстановления проходимости слезных путей и лечения дакриоцистита.

Источник: Комсомольская правда

В Клинической офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева впервые провели эндоназальную эндоскопическую шейверную дакриоцисториностомию. Операция помогает восстановить проходимость слезных путей.

Дакриоцистит — это воспаление слезного мешка, которое может возникать из-за анатомических особенностей или хронических заболеваний носа. Это состояние может привести к нарушению оттока слезной жидкости и, при отсутствии лечения, к серьезным последствиям.

Фото: Минздрав Омской области.

Эндоскопическая дакриоцисториностомия — это минимально инвазивная операция, которая проводится через нос, без каких-либо разрезов на лице. Она выполняется прицельно в зоне закупорки слезного канала под эндоскопическим контролем. Это обеспечивает максимальную безопасность и высокую эффективность.

По статистике, абсолютный успех вмешательства составляет порядка 94% через 5 лет после операции.

Омская больница им. В. П. Выходцева стала единственным медицинским учреждением в регионе, где проводят подобные операции. Ближайшие места, где выполняются такие вмешательства, находятся в Екатеринбурге.