«Изымают деньги у населения»: кому выгодно подорожание доллара, объяснил экономист

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил кандидат экономических наук Олег Комолов, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, девальвация российской национальной валюты стимулирует экспорт, связанный в самую первую очередь с углеводородами. В этом случае представители сырьевого рынка могут конвертировать экспортную выручку по заниженному рублёвому курсу.
Как объяснил эксперт, растущие прибыли нефтегазовых компаний пополняют бюджет. В итоге получается, что чем слабее рубль, тем больше доходы государства: рост курса доллара на один рубль приносит российской казне дополнительные 100−150 миллиардов рублей в год.
Недавно курс доллара впервые с весны 2022 года поднялся до 113 рублей, заметил экономист. При этом, в бюджете России на 2025 год заложен курс 96,5 рубля. Поэтому, как считает эксперт, российские власти, вероятно, отыграют прогноз и установят его на отметке в районе 100 рублей за доллар. Это принесёт дополнительные 3,5 рубля к курсу, который уже заложен.
В результате только за счёт девальвации национальной валюты бюджет получит полтриллиона рублей. С учётом того, что дефицит бюджета на 2024 год составил 3,3 триллиона рублей, изменение курса доллара позволит несколько его «подзакрыть».
При этом, как считает Комолов, российское правительство будет понемногу корректировать оценку рубля, иначе инфляция в стране раскрутится до такой степени, что начнёт раздражать население, ввиду того, что это станет сильно бить по карману.
«Властям выгодна постепенная, плавная девальвация, в которой и обвинить-то особенно некого, разве что пресловутую “невидимую руку рынка”. Примерно так объяснит россиянам ситуацию правящий класс, по сути изымая деньги у населения», — заключил экономист.