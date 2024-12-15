«Изымают деньги у населения»: кому выгодно подорожание доллара, объяснил экономист

Недавно курс доллара впервые с весны 2022 года поднялся до 113 рублей, заметил экономист. При этом, в бюджете России на 2025 год заложен курс 96,5 рубля. Поэтому, как считает эксперт, российские власти, вероятно, отыграют прогноз и установят его на отметке в районе 100 рублей за доллар. Это принесёт дополнительные 3,5 рубля к курсу, который уже заложен.