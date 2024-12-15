Вузы Приангарья провели выездной день открытых дверей для школьников из Тулуна

С начала учебного года в школах муниципалитетов Иркутской области проводятся выездные дни открытых дверей региональных вузов по инициативе Совета ректоров Приангарья. Мероприятия реализуются при поддержке министерства образования и органов управления образованием. В декабре Тулун посетили команды девяти вузов. На базе средней школы № 2 имени Героя Советского Союза Н. Е. Сигаева, открытой в 2022 году по нацпроекту «Образование», состоялись встречи со старшеклассниками, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, для 250 старшеклассников из Тулуна профориентационные программы представили Иркутский государственный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, Байкальский государственный университет, Ангарский государственный технический университет, филиал Российского государственного университета правосудия, Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Иркутский государственный медицинский университет, Братский государственный университет.
Как рассказал министр образования Приангарья Максим Парфенов, для региона важно, чтобы выпускники продолжали образование в Иркутской области. Для этого требуется предоставить старшеклассникам информацию о возможностях для получения высшего образования и дальнейшего выбора профессии, которые имеются в области.
«С этого года мы на системной основе объединяем усилия вузов и школ региона для совместной профориентационной работы. Благодарю Совет ректоров Иркутской области, команды муниципальных управлений образованием за совместную слаженную работу», — сообщил Максим Парфенов.
С начала учебного года профориентационные мероприятия состоялись в Черемхово, в Балаганском и Куйтунском районах. Участие в них приняли десять иркутских вузов и более 1,4 тысячи учащихся 9−11-х классов. В 2025 году продолжится проведение выездных открытых дверей.
По словам Максима Парфенова, в работе со школьниками одним из ведущих направлений становится профориентационное. Приангарье активно участвует в федеральном проекте «Билет в будущее» нацпроекта «Образование». Во всех общеобразовательных организациях реализуется Единая модель профессиональной ориентации школьников (профминимум) на основе методических рекомендаций министерства просвещения Российской Федерации.