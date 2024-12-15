Вузы Приангарья провели выездной день открытых дверей для школьников из Тулуна

С начала учебного года в школах муниципалитетов Иркутской области проводятся выездные дни открытых дверей региональных вузов по инициативе Совета ректоров Приангарья. Мероприятия реализуются при поддержке министерства образования и органов управления образованием. В декабре Тулун посетили команды девяти вузов. На базе средней школы № 2 имени Героя Советского Союза Н. Е. Сигаева, открытой в 2022 году по нацпроекту «Образование», состоялись встречи со старшеклассниками, пишет ИА IrkutskMedia.