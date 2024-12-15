Два объекта культуры открылись после капремонта в Иркутской области

В Иркутской области завершился капитальный ремонт двух объектов культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— В Усть-Илимске во Дворце культуры «Дружба» отремонтированы кровля, фасад, заменены окна, двери, установлены витражные рамы. По периметру ДК установлена подсветка, проведено благоустройство территории. На проведение работ было выделено более 307 миллионов рублей из областного и местного бюджетов, — говорится сообщении.
Также впервые за 34 года эксплуатации был капитально отремонтирован сельский Дом культуры в поселке Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района. Здесь заменили кровлю, окна, выровняли пол и несущие стены, покрасили фасад. На территории построили котельную, провели электротехнические работы. На ремонт выделили более 43 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Оба объекта были отремонтированы в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры».