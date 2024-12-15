Два объекта культуры открылись после капремонта в Иркутской области

Также впервые за 34 года эксплуатации был капитально отремонтирован сельский Дом культуры в поселке Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района. Здесь заменили кровлю, окна, выровняли пол и несущие стены, покрасили фасад. На территории построили котельную, провели электротехнические работы. На ремонт выделили более 43 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Оба объекта были отремонтированы в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры».