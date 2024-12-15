Новые правила парковки ввели на площади у «Фортуны»

Въезды закрыты шлагбаумами. Там же стоят камеры, распознающие номера машин. Если номера не читаются или отсутствуют, водителю придётся брат талон. Платить за парковку можно по QR-коду, по карте или наличными в терминале. Кстати, сдачу терминал не выдаёт. Деньги предлагается зачислить на номер телефона.