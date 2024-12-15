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Новые правила парковки ввели на площади у «Фортуны»

Комплекс торговых центров «Фортуна» ввёл новые правила парковки.

Источник: ИРСИТИ

Теперь первые три часа на площадках у ТЦ комплекса можно провести бесплатно, с четвёртого часа оплата составит 200 рублей в час. Заехать и выехать можно только с 6:00 до 24:00, сообщает ИА «ИрСити».

Въезды закрыты шлагбаумами. Там же стоят камеры, распознающие номера машин. Если номера не читаются или отсутствуют, водителю придётся брат талон. Платить за парковку можно по QR-коду, по карте или наличными в терминале. Кстати, сдачу терминал не выдаёт. Деньги предлагается зачислить на номер телефона.