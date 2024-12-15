Воспитатели из Иркутска вошли в финал Всероссийского конкурса методических разработок

Воспитатели детского сада № 183 в Иркутске Екатерина Андрианова и Елена Савченко вошли в число финалистов Всероссийского конкурса «Территория юных». Он проходил с мая по декабрь и собрал более 1,2 тысячи методических разработок от педагогов из 72 регионов страны, касающихся государственных праздников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
— Воспитатели из Иркутска вошли в сотню лучших, и организаторы пригласили их на награждение в Общественную палату РФ. Там они приняли участие в онлайн-марафоне «Территория юных: государственные праздники в дошкольных учреждениях» и представили свою методику работы. Специалисты дошкольного образования смогли не только обменяться знаниями с коллегами из других регионов, но и представить Иркутск на федеральном уровне, — говорится в сообщении.
Награду победителям вручила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Наталья Костюк.