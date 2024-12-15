Воспитатели из Иркутска вошли в финал Всероссийского конкурса методических разработок

— Воспитатели из Иркутска вошли в сотню лучших, и организаторы пригласили их на награждение в Общественную палату РФ. Там они приняли участие в онлайн-марафоне «Территория юных: государственные праздники в дошкольных учреждениях» и представили свою методику работы. Специалисты дошкольного образования смогли не только обменяться знаниями с коллегами из других регионов, но и представить Иркутск на федеральном уровне, — говорится в сообщении.