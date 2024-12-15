В Челябинской области похолодает до −24 градусов

Сегодня днём столбики термометров покажут от −8 до −13 градусов. Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5−10 м/с и порывами до 15 м/с. В ночь на понедельник в горах и низинах похолодает до −24, на остальной территории региона — до −13…-18. На отдельных участках дорог будет гололедице.
В Челябинске сегодня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днём составит от −9 до −11 градусов. Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 6−11 м/с. В ночь на понедельник температура опустится до −16…-18 и пойдёт снег.
В Челябинске уже вовсю идёт подготовка к Новому году. Улицы и площади города наполняются атмосферой праздника, а яркие огни и украшения создают особое настроение для жителей и гостей. Корреспонденты «Пчелы» прогулялись с камерой и посмотрели, как мегаполис готовится встречать Новый год.
В городе уже начали работать ёлочные базары. Праздничные ярмарки разместились в разных районах города, и на каждой предлагают свои цены.