В Челябинской области похолодает до −24 градусов

Сегодня днём столбики термометров покажут от −8 до −13 градусов. Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5−10 м/с и порывами до 15 м/с. В ночь на понедельник в горах и низинах похолодает до −24, на остальной территории региона — до −13…-18. На отдельных участках дорог будет гололедице.