Предпоследняя рабочая неделя 2024 года в Башкирии начнется с сильных метелей

Завтра, 16 декабря, по всей республике будут снегопады, местами — сильные, а в некоторых районах прогнозируют метель и гололед. Кроме того, на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, местами — порывы до сильного. Температура воздуха грядущей ночью составит −10,-15°, при прояснениях похолодает до −20°, днем потеплеет до −1,-6°.