Предпоследняя рабочая неделя 2024 года в Башкирии начнется с сильных метелей

Предпоследняя рабочая неделя в Башкирии начнется с сильных осадков. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Завтра, 16 декабря, по всей республике будут снегопады, местами — сильные, а в некоторых районах прогнозируют метель и гололед. Кроме того, на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, местами — порывы до сильного. Температура воздуха грядущей ночью составит −10,-15°, при прояснениях похолодает до −20°, днем потеплеет до −1,-6°.
Во вторник, 17 декабря, по данным метеорологов, жителям Башкирии следует ожидать осадков в виде снега и мокрого снега. И вновь прогнозируют метель с гололедом. Ветер — южный умеренный, в некоторых районах — порывы до сильного. Столбики термометров ночью и днем будут на уровне −2,-7°.
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