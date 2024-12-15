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Челябинцам предложили выбрать самые яркие события уходящего года

Какое из событий уходящего года в культурной и спортивной сферах было самым интересным? Что стало определяющим в медицине и здравоохранении? Какое из назначений и отставок ключевых политических деятелей можно считать самым ярким? Выбрать самое грандиозное, что случилось в уходящем году в разных сферах деятельности, предложили жителям Челябинской области.

Источник: Pchela.News

В течение месяца читатели, радиослушатели и подписчики сообществ издания «КП-Челябинск» в соцсетях голосовали за главное событие уходящего года в разных сферах деятельности, и теперь издание опубликовало все десять номинаций итогового проекта «Вспомнить всё-2024». Опросы во «ВКонтакте» и Telegram продолжаются. Как проголосовать, можно узнать по ссылке.

Выбрать самые-самые предлагают в 10 номинациях:

  • «Вместе для Победы» — помощь южноуральцев бойцам СВО и мирному населению Донбасса;
  • «Южный Урал: быстрее, выше, сильнее» — главное событие в области спорта;
  • «Главная стройка года» — ключевые строительные и инфраструктурные проекты региона;
  • «Край тысячи фестивалей и выставок» — главное культурное событие года;
  • «Выбор Южного Урала» — самая важная электоральная кампания;
  • «Жить здорово» — что было определяющим в медицине и здравоохранении;
  • «Большие люди» — назначения и отставки ключевых политических деятелей;
  • «Опора региона» — главное событие в экономике региона, основу которой составляет промышленность;
  • «Доброе дело» — самый важный благотворительный проект года;
  • «Все VIPы в гости к нам» — главный визит деятеля федерального масштаба на Южный Урал.

Итоги проекта «Вспомнить всё-2024» подведут 20 декабря.