Челябинцам предложили выбрать самые яркие события уходящего года

В течение месяца читатели, радиослушатели и подписчики сообществ издания «КП-Челябинск» в соцсетях голосовали за главное событие уходящего года в разных сферах деятельности, и теперь издание опубликовало все десять номинаций итогового проекта «Вспомнить всё-2024». Опросы во «ВКонтакте» и Telegram продолжаются. Как проголосовать, можно узнать по ссылке.
Выбрать самые-самые предлагают в 10 номинациях:
- «Вместе для Победы» — помощь южноуральцев бойцам СВО и мирному населению Донбасса;
- «Южный Урал: быстрее, выше, сильнее» — главное событие в области спорта;
- «Главная стройка года» — ключевые строительные и инфраструктурные проекты региона;
- «Край тысячи фестивалей и выставок» — главное культурное событие года;
- «Выбор Южного Урала» — самая важная электоральная кампания;
- «Жить здорово» — что было определяющим в медицине и здравоохранении;
- «Большие люди» — назначения и отставки ключевых политических деятелей;
- «Опора региона» — главное событие в экономике региона, основу которой составляет промышленность;
- «Доброе дело» — самый важный благотворительный проект года;
- «Все VIPы в гости к нам» — главный визит деятеля федерального масштаба на Южный Урал.
Итоги проекта «Вспомнить всё-2024» подведут 20 декабря.