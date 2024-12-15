Челябинцам предложили выбрать самые яркие события уходящего года

Какое из событий уходящего года в культурной и спортивной сферах было самым интересным? Что стало определяющим в медицине и здравоохранении? Какое из назначений и отставок ключевых политических деятелей можно считать самым ярким? Выбрать самое грандиозное, что случилось в уходящем году в разных сферах деятельности, предложили жителям Челябинской области.