Александр Шлеменко одержал победу в реванше над Анатолием Токовым на турнире RCC-21, который прошёл в Екатеринбурге. Анатолий Токов — ученик Федора Емельяненко.
Реванш стал главным событием турнира RCC-21 и длился все три раунда. В этот раз Шлеменко уверенно победил Токова. На протяжении всего поединка Александр демонстрировал явное преимущество над своим соперником.
Бой начался осторожно, соперники присматривались друг к другу. Шлеменко продемонстрировал хороший средний удар, а затем провёл фирменный бэкфист. Токов ответил своей серией ударов и попытался провести тейкдаун, но Шторм успешно защитился. Шлеменко вкладывал всю силу в каждый удар и наносил точные попадания, но в конце раунда Токову удалось провести тейкдаун.
Второй раунд начался с обмена сериями ударов, в которых оба соперника попадали. Токов снова затащил Александра в клинч у сетки, но ненадолго. В середине раунда бойцы снова сошлись в клинче, который был на руку Токову, так как он контролировал Шторма у сетки.
В третьем раунде Токов попытался снова провести тейкдаун, но безуспешно. Шлеменко продолжал атаковать, выбрасывая серии ударов, но Токов со второй попытки всё-таки провёл тейкдаун и прижал Шторма к сетке. Периодически захват прерывался, и бойцы сходились в разменах в стойке, но затем Токов снова затаскивал соперника в клинч.
Бой продолжался до конца. В итоге судьи присудили победу Александру Шлеменко со счётом 29:28, 29:28, 30:27.