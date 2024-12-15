Александр Шлеменко одержал победу в реванше над Анатолием Токовым

Второй раунд начался с обмена сериями ударов, в которых оба соперника попадали. Токов снова затащил Александра в клинч у сетки, но ненадолго. В середине раунда бойцы снова сошлись в клинче, который был на руку Токову, так как он контролировал Шторма у сетки.