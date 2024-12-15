Губернатор Иркутской области проведет прямую линию 17 декабря

— Хочу всем сказать огромное спасибо за слова участия и поддержки, в связи с моей болезнью. Сейчас болезнь отступила, я чувствую себя бодрым, а потому возвращаюсь к полноценной очной работе. Все, что пришлось отложить из-за болезни, проведем. В частности, хочу напомнить, что на 17 декабря запланирована прямая линия, которую пришлось переносить, — говорится в сообщении.