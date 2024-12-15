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Губернатор Иркутской области проведет прямую линию 17 декабря

Глава региона ответит на вопросы жителей в прямом эфире.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 17 декабря пройдет прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Изначально она была запланирована на 10 декабря, но мероприятие пришлось перенести из-за болезни главы региона. Игорь Кобзев получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Хочу всем сказать огромное спасибо за слова участия и поддержки, в связи с моей болезнью. Сейчас болезнь отступила, я чувствую себя бодрым, а потому возвращаюсь к полноценной очной работе. Все, что пришлось отложить из-за болезни, проведем. В частности, хочу напомнить, что на 17 декабря запланирована прямая линия, которую пришлось переносить, — говорится в сообщении.

В прямом эфире губернатор ответит на волнующие вопросы жителей региона. Их, по традиции, поступает много. Все обращения берутся в работу профильными ведомствами. По ряду обращений будут даны разъяснения сразу в ходе прямой линии. Для этого на связи будут все ответственные должностные лица.