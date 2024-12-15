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Елочные базары начинают работу в Минске

Ароматы новогодних праздников! Первый елочный базар открылся в Минске.

Источник: ОНТ

Широкий выбор — сосны, деревья в кадках и новогодние букеты. Разные и по высоте — от нее зависит цена. Она совсем не колючая — ель до метра можно купить за 20 рублей. В первый день торговли для покупателей особое предложение — лесной чай и медовое угощение. Чтобы не стоять в очередях перед самым Новым годом, рекомендуют позаботиться о символе праздника заранее.

В прошлом году Минский лесхоз заготовил к празднику более 5 тысяч деревьев, продал примерно 600 в кадках. В этом сезоне будет не меньше. Площадка по улице Багратиона работает до 31 декабря.