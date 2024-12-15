Елочные базары начинают работу в Минске

Широкий выбор — сосны, деревья в кадках и новогодние букеты. Разные и по высоте — от нее зависит цена. Она совсем не колючая — ель до метра можно купить за 20 рублей. В первый день торговли для покупателей особое предложение — лесной чай и медовое угощение. Чтобы не стоять в очередях перед самым Новым годом, рекомендуют позаботиться о символе праздника заранее.